Украина

После обмена точными ударами с пенальти в первом тайме, киевляне сумели дожать оппонентов под занавес поединка, когда команда Шарана осталась вдесятером (5:1).

С недавних пор главную спортивную арену страны начали использовать в качестве места проведения своих домашних поединков два топ-клуба Украины, Шахтер и Динамо. И как раз в двадцать пятом туре Украинской Премьер-лиги имел место быть поистине редкий случай, когда обеим командам предстояло сыграть свои домашние поединки, стартовые свистки которых разделили лишь одним астрономические сутки. Шахтер добыл вторую кряду победу на поле своего принципиального соперника днем ранее, а в воскресной части поединков очередь сыграть свой матч против Александрии подошла и для Динамо.

Возвращение после карантина коллективу Алексея Михайличенко далось непросто. "Горняки" победили в очередном эпизоде классического противостояния (3:1), чем еще сильнее нарастили свой отрыв от группы преследователей в турнирной таблице. Для Динамо поражение Шахтеру обернулось еще и потерей третей строчки в турнирной таблице, однако поражение черниговской Десны в матче против действующего чемпиона ситуативно вернуло киевлян на позицию перед вынужденной паузой, даже без учета результата в отчетной встрече.

В то же время, подопечные Владимира Шарана только мечтали о возможности примкнуть в группу борьбы за "серебряные" награды, до которой Александрии оставалось лишь три очка. Сокращение разрыва стало возможным благодаря минимальной победе "полиграфов" над луганской Зарей, однако именно успех в гостевой игре против Динамо был ключевым для представителей Кировоградской области. В противном случае, Александрия могла попросту серьезно отстать.

Но своими же усилиями подопечные Владимира Шарана и принялись ставить свои шансы на итоговый успех под большой вопрос уже в начале поединка. Кирилл Ковалец на исходе первой четверти часа игрового времени пошел на неоправданный риск, и сбил с ног Цитаишвили на левом фланге своей штрафной после успешного прохода полузащитника Динамо мимо Мирошниченко. Однако Виталий Буяльский не справился с пробитием пенальти — Панькив был на высоте, вот только усилиями Кендзеры мяч был вновь доставлен на ногу незадачливому пенальтисту.

Александрия не успела отойти от пропущенного мяча, как тут же центр ее обороны получил заброс в свободную зону, Русин привычным образом обошел Дубру, после чего защитник отправил соперника на газон, потянув за футболку. Пострадавший футболист сам взялся исполнять наказания и был успешнее, чем партнер по команде до этого.

Поговорка "Бог любит троицу", да еще и в столь знаменательный для православного мира день, была как никогда актуальна — Кадири решил "уронить" Ситало в штрафной собственной команды, после чего главный арбитр Виталий Романов назначил уже третий пенальти за первый тайм. Мощное исполнение удара под перекладину от Дмитрия Гречишкина было невозможно отразить.

Неплохое голевое подспорье, как для сравнительно ненасыщенных первых 45-и игровых минут, позволило не заметить, что игра перетекла во вторую половину, где на поле уже была одна команда. Динамо получило право играть в численном большинстве в результате нелепых действий Каспарса Дубры. Два проигранных эпизода борьбы Назарию Русину увенчались двумя удержаниями уходившего соперника за корпус, за которые нельзя было не показывать предупреждения. Пока Александрия перестраивалась, киевляне сумели создать необходимое для успеха подспорье.

Миколенко сразу после удаления почувствовал свободу на левом фланге атаки и зачастил с рывками в чужую штрафную, один из которых и был завершен точным ударом с близкого расстояния после передачи Буяльского. Тот же Виталий оформил дубль уже в заключительный отрезок встречи, довершив точный удар Де Пены, который Карлос нанес незадолго до финального аккорда в противостоянии. Авантюрные попытки Александрии выскочить в контратаку лишь однажды завершились угрозой для ворот Бойко — Задерака проверил на прочность перекладину. И все же, "стараний" Дубры оказалось для Динамо достаточно — Десну удалось отсечь от группы прямых преследователей Шахтера.

В следующем туре киевское Динамо ожидает гостевое противостояние с луганской Зарей, а Александрии предстоит принять на своем поле черниговскую Десну.



Динамо — Александрия 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 — Гречишкин, 31 (пен.)



На 14-й минуте Виталий Буяльский не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бойко — Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84) — Русин (Соль, 74).



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59) — Лучкевич (Задерака, 68), Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).



Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский — Дубра, Банада

На 55-й минуте был удален Каспарс Дубра (Александрия) (повторное предупреждение).