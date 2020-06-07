Подопечные Дмитрия Михайленко укрепились на седьмом месте, обыграв ПФК Львов (2:1).
львов - днепр-1, фото фк днепр-1
07 июня 2020, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Львов — Днепр-1 1:2
Голы: Шина, 31 — Цуриков, 42, Хобленко, 87
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Клименчук, 76) — Жонатан (Приймак, 77) — Татарков, Яковелли (Богунов, 64), Шина (Ходаковский, 89), Бопесу — Велвес (Ныч, 64)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков — Когут (Назаренко, 73), Кравченко — Тейлор (Коркишко, 73), Ди Франко (Вакулко, 59), Булеца (Чичиков, 88) — Супряга (Хобленко, 58)
Предупреждения: Бопесу, Богунов - Лопыренок, Тейлор