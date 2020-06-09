Украина

Молодой хавбек снова готов помогать своей команде в чемпионате Украины.

Полузащитник Артем Бондаренко полноценно готовится к предстоящему матчу 26-го тура Премьер-лиги против Колоса. Игрок уже занимается в общей группе.

"У меня было воспаление ахиллова сухожилия, две недели полноценно не тренировался. Сложно без футбола, без любимого занятия. Очень ждал, когда уже смогу приступить к работе в общей группе. Соскучился и по команде, и по эмоциям от самого процесса подготовки", — цитирует Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Бондаренко в марте дебютировал за Шахтер. Всего на его счету три игры в чемпионате за "горняков".

Максим Малышев, Валерий Бондарь и Майкон по-прежнему тренируются по индивидуальной программе.

Матч Колос — Шахтер состоится 14 июня. "Горняки" лидируют в турнирной таблице с отрывом в 16 очков от Зари и Динамо.