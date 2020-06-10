Украина

Полтавчане сыграют в Мариуполем дважды за одиннадцать дней.

Полузащитник полтавской Ворсклы Давид Пуцлин прокомментировал предстоящий поединок "зелено-белых" против Мариуполя в рамках 26-го тура УПЛ.

"На этой неделе целенаправленно будем готовиться к выезду в Мариуполь. Важная игра, и своеобразная репетиция нашего полуфинала Кубка Украины с ними. Сфокусируемся пока на первой встрече, не загадываю наперед. Важно сейчас работать над качеством футбола", — цитирует игрока официальный сайт полтавчан.

Матч 26-го тура УПЛ между Мариуполем и Ворсклой состоится в субботу, 13 июня, в 14:00 в Мариуполе на стадионе имени Бойко.

\После этого Мариуполь в 27-м туре примет ФК Львов, а Ворскла — Днепр-1. Затем Мариуполь вновь примет Ворсклу, но уже в рамках 1/2 финала Кубка Украины.