Украина

Такой фактор является основной причиной приглашения латиноамериканских футболистов в национальное первенство.

Бывший глава селекционной службы донецкого Шахтера Ян Штреер, ныне работающий в нидерландском Твенте, вспомнил период работы в украинском клубе, рассказав о том, от каких факторов осуществлялась работу клуба на трансферном рынке.

"Когда я работал в Шахтере, то отправлял скаута в Бразилию. Также у меня был скаут в Аргентине. У меня есть определенные предпочтения по игрокам из определенных стран, а не отовсюду. Мне нравятся креативные футболисты. Бразильцы, африканцы – отличные игроки".

"В Украине нет креативных игроков, поэтому они всегда приглашают их из-за границы. Я бы не торопился с подписанием украинского футболиста", — цитирует 69-летнего специалиста Twente Fans.

В донецком клубе Штреер работал в период с 2007-го по 2010-й.