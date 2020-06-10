Украина

Колос проведет домашний поединок не на Оболонь-Арене.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос примет донецкий Шахтер.

Примечательно то, что поединок состоится не на Оболонь-Арене, которая является домашним стадионом Колоса в текущем сезоне. Матч состоится на НСК Олимпийском — об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Таким образом, Шахтер третий матч кряду после возобновления сезона проведет на главной арене страны. Примечательно то, что "горняки" после этого проведут еще три матча кряду в УПЛ на НСК Олимпийском (Александрия — дома, Заря — дома, Динамо — в гостях).

Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. В рамках первого этапа дончане дважды обыгрывали ковалевцев — 6:0 в Харькове и 4:3 в Киеве.

Матч Колос — Шахтер состоится в воскресенье, 14 июня, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.