Украина

Результаты расследования остаются неизвестными.

Национальная полиция Украины закрыла уголовное судопроизводство по инциденту с проявлением расизма на матче Шахтер — Динамо, который состоялся в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в правоохранительных органах Харьковской области на запрос Радио Свобода.

Об итогах проведенного расследования ничего не сообщается, однако следственные действия были завершены еще в феврале 2020 года.

"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства", — сообщили в полиции.

Напомним, полузащитник Шахтера Тайсон отреагировал на расистские выкрики со стороны болельщиков Динамо во время матча, выбив мяч на трибуны и показав им средний палец. Болельщики киевского клуба заявили, что изображали звуки сов.