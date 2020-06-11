Украина

34-летний хавбек остается в полтавском клубе еще на один сезон.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с опытным полузащитником Павлом Ребенком.

34-летний украинец не собирается завершать карьеру и подписал новое соглашение еще на один сезон. Финансовые детали сделки не сообщаются.

"Я из тех игроков, которые не заглядывают в паспорт. Зачем это нужно, когда ты полон сил и желания все равно добросовестно отрабатывать как на тренировке, так и в официальной игре!"

"Могу сказать, что вполне доволен тем, как складывается моя карьера, а с Ворсклой у нас еще немало планов", — прокомментировал подписание нового контракта футболист.

В нынешнем сезоне Павел Ребенок провел 18 матчей за Ворсклу, в которых результативными действиями не отличился.