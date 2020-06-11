Украина

Днепряне заменят пропущенный матч УПЛ спаррингом.

Хавбек Днепра-1 Игорь Когут поделился своим мнением относительно того, что в УПЛ играют поединки, которые начинаются в 14:00.

"Со Львовом (2:1) матч начался в 19:30, на тот момент стадион остыл, стадион был в тени, и нам, в принципе, комфортно было играть. Как играть в 14:00 – не представляю себе. На днях у нас тренировка началась в 10:00 – и уже жарко", — цитирует игрока УПЛ.

В следующем туре УПЛ Днепр-1 должен был сыграть против Карпат, однако, матч не состоится из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

"В связи с пропуском следующего тура, нам сообщили два момента: первый – работаем в обычном тренировочном режиме, второй – на выходных сыграем товарищеский матч. Пока не знаем соперника".

В 27-м туре днепряне дома примут полтавскую Ворсклу.