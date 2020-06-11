Украина

Голкипер Зари пропустит остаток чемпионата из-за травмы.

Для вратаря Зари Никиты Шевченко нынешний сезон окончен, утверждает Футбол News. Он не успеет до конца этого чемпионата восстановиться после травмы ахиллового сухожилия, полученной на зимних сборах.

На данный момент Никита тренируется по индивидуальной программе.

На счету Никиты Шевченко 22 матча за Зарю в нынешнем сезоне, в девяти из которых он сохранил свои ворота "на замке". В оставшихся играх Никита пропустил 20 голов.

Заря после 25 туров Премьер-лиги занимает второе место, опережая Динамо по дополнительным показателям, а Десну и Александрию – на три и шесть очков соответственно. Следующий матч луганчане проведут против Динамо 13 июня.