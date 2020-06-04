Украина

Заря продолжает подготовку к матчу 25-му тура чемпионата Украины с Колосом.

Только трое футболистов Зари тренируются по индивидуальной программе перед матчем с Колосом. Это вратарь Никита Шевченко, полузащитник Максим Казаков и его коллега по амплуа Дмитрий Майборода, сообщил официальный сайт луганчан.

Все остальные игроки готовы принять участие в матче с Колосом.

Заря в предыдущем туре уступила Александрии (0:1) и теперь делит второе место с Десной и Динамо. Эти команды луганчане опережают по дополнительным показателям, а у Александрии на три очка меньше.

Матч Заря – Колос начнется 6 июня в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.