Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка 26-го тура УПЛ.

Заря примет на своем поле киевское Динамо в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Обе команды на данный момент делят вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе по 49 очков.

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-видеотрансляцию поединка.

Матч Заря – Динамо состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена в субботу, 13 июня, и начнется в 17:00. Следить за событиями поединка можно также в текстовой трансляции на Football.ua.