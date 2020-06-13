Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Александрия встретится с Десной в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch практически одинаково оценила шансы на успех каждой из команд

Так, на победу Александрии коэффициент составляет 2,85, а вероятность успеха Десны оценивается показателем 2,75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 2,95.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на индивидуальный тотал Десны больше (2.0). Коэффициент на вероятность этого события составляет 6.30.

Напомним, матч Александрия — Десна состоится в воскресенье, 14 июня. Начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.