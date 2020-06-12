Украина

Киевляне взял с собой на поединок 21 футболиста.

В пятницу, 12 июня, Динамо взяло курс на Запорожье. "Бело-синие" доберутся до места назначения самолетом.

В список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в поединке с Зарей, вошли следующие игроки:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье, начало в 17:00.