Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча 26-го тура УПЛ.

В рамках поединка 26-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле сыграет с Десной.

Александрия — Десна

Воскресенье, 14 июня, 19:30. стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Анатолий Арановский. Прямая трансляция на телеканале ТК Футбол 1.

Александрия не теряет надежд вклиниться в борьбу за распределение мест со второго по четвертое и сразится с Десной, которая ровно также ставит перед собой цель войти в борьбу второе за третье место. На фоне поражения Зари от Динамо (1:3) у "северян" есть отличный шанс догнать команду Виктора Скрипника.

В прошлом туре Александрия играла против Динамо и пропустила пять мячей, ответив лишь одним. Команда Шарана должна быть полна решимости реабилитироваться за предыдущий результат, но порадовать своих поклонников результативностью будет крайне трудно, ведь предстоит поединок против команды с одной из лучших оборонительных линий чемпионата.

Десна в прошлом туре уступила Шахтеру, но такого осадка, как у Александрии, все-таки нет. "Северяне" забили дважды, но дал неплохой бой. Периодически команда Рябоконя казалась чуть не главным претендентом на вторую строчку, но теперь для того, чтобы снова всерьез рассчитывать на заветное место "лучшего после Шахтера" нужно приложить немало усилий.

У "северян" есть некоторые кадровые проблемы, которые тренеру придется решить непосредственно в день матча. Картушов и Арвеладзе не до конца готовы к игре, но могут очень пригодиться в таком поединке.

История встреч между командами насчитывает 26 поединков, в которых десять побед одержала Александрия, было восемь ничьих и восемь раз побеждала Десна.

Интересные факты:

Александрия может забить 250 мяч в УПЛ (сейчас 249).

Десна забивает голы в шести матчах подряд, что является клубным рекордом.

Александрия может в 50 раз сыграть вничью при Шаране.