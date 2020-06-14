Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча 26-го тура УПЛ.

Шахтер в рамках 26-го тура УПЛ сыграет с Колосом и попытается еще сильнее упрочить свою лидирующую позицию.

Колос — Шахтер

Воскресенье, 14 июня, 17:00. стадион НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виктор Копиевский. Прямая трансляция на телеканале ТК Футбол 1.

Колос продолжает свою экскурсию по первой шестерке и дошел до главного экспоната — чемпиона Украины. Ковалевцы проигрывают уже пять поединков кряду и не похоже, что им удастся прервать свою досадную серию. Более того, после возвращения с вынужденной паузы команда Костышина так и не смогла распечатать ворота соперника.

Колос, можно сказать, гарантировал себе шестое место, но по-прежнему может набираться опыта против сильных оппонентов. Ковалевцы постоянно дают бой Шахтеру, а поединки получаются результативными. Колос стоит похвалить, ведь они всегда пытаются играть в футбол против Шахтера, а не закрываются в своей штрафной.

Что касается "горняков", то они уверенно движутся к очередному чемпионскому титулу. Две довольно уверенные победы после карантина говорят о том, что Шахтер уже никто не остановит. Однако есть и плохие новости для команды Луиша Каштру. Пускай даже и не конкретно для этого поединка, но потеря Исмаили — большая проблема.

В разрезе длительного отсутствия бразильского защитника кажется, что слева в обороне будет играть Матвиенко. Или же Луиш Каштру решится выпустить Сиприано или Болбата. В любом случае, решение будет интересным, ведь больше у "горняков" левого защитника нет. Кажется, что в этот раз игра не подарит семь мячей, как в прошлом туре, но и Колос все равно сможет забить.

Интересные факты:

Шахтер не играет вничью в УПЛ девять матчей подряд.

Шахтер может потерпеть 80-е гостевое поражение в УПЛ.

Колос не может забить в УПЛ уже 190 минут.