Украина

Размеры сокращения защитник киевлян предпочел оставить в тайне.

В связи с вызванной коронавирусом паузой футбол терпит убытки, и по всему миру футболисты соглашаются на снижение зарплаты. Не стало исключением и киевское Динамо.

"Мы согласились на снижение зарплаты. Все понимали, как обстоят дела. Но я предпочту не называть цифры", — заявил Кендзера в интервью Przeglad Sportowy.

В предыдущие два сезона с поляком Динамо уверенно занимало второе место, но в этой кампании борется за эту строчку с Зарей, Десной и Александрией.

"Да, в этом году события развиваются по иному сценарию, сравнительно с моими двумя предыдущими годами в Киеве. В этом сезоне было много суматохи, он складывается хуже предыдущих", — признает Томаш.

Сегодня Динамо сыграет с занимающей второе место Зарей. Киевляне уступают ей лишь по дополнительным показателям.

"Это очень важная игра. Увы, мы растеряли слишком много очков там, где я этого не ожидал. Например, поражение от Карпат – это недопустимо для нас", — добавил Кендзера.

Вы сможете следить за ходом игры и комментировать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Она начнется в 17:00.