Команды Александра Бабича и Юрия Максимова обменялись забитыми голами (1:1).
мариуполь - ворскла, фото фк мариуполь
13 июня 2020, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Ворскла 1:1
Голы: Топалов, 74 — Якубу, 59
Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков — Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) — Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Баенко, 90), Пуцлин — Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане — Степанюк (Кравчук, 66)
Предупреждения: Быков, Игнатенко — Пуцлин, Сапай
Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)