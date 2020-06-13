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Мариуполь — Ворскла 1:1
Голы: Топалов, 74 — Якубу, 59

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков — Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) — Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Баенко, 90), Пуцлин — Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане — Степанюк (Кравчук, 66)

Предупреждения: Быков, Игнатенко — Пуцлин, Сапай

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)