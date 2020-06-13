Украина

Команды Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко не смогли забить в первой половине, однако главной на поле была бригада рефери (0:0).

Начало первой половины центрального матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги получилось вполне боевым, пусть и было лишено должного количества опасных моментов. Градус борьбы за мяч порой превышал допустимые нормы, что привело в итоге к возникновению одного из самых обсуждаемых моментов первого тайма. Подкат Томаша Кендзеры на правом фланге обороны против Богдана Михайличенко был действительно грубым, однако арбитр Николай Балакин не стал сразу предупреждать поляка. В итоге, помощники главного рефери решили пригласить его к просмотру VAR-повтора, после чего игрок Динамо таки увидел перед собой прямоугольник желтого цвета. И вполне уместны в данной ситуации комментарии главного тренера киевлян — "Вы хотите доказать свою несостоятельность?!" — регламент состязаний не рекомендует использование новой технологии для демонстрации предупреждений.

А ведь ситуация на футбольном поле была подогрета и до этого! Попадание мяча в руку Дениса Попова внутри штрафной Бущана еще в самом начале матча рисковало поставить Динамо в затруднительное положение, однако в той ситуации бригада помощников арбитра решила выпустить эпизод из виду, чем вызвала непродолжительное негодование игроков Зари.

Из исключительно футбольной составляющей в первом тайме было сложно выделить отдельные моменты, что вполне соответствует высокому значению результата этой игры. Динамо предпочитало проводить широкие атаки или же забрасывать мяч в надежде на удачу Назария Русина, однако всякий раз отступало в условиях жесткого прессинга соперников. Коллектив Скрипника предпочел динамику на правом фланге, откуда надежды подключить к розыгрышу Кабаева и Русина лишь отчасти напоминали успешный сценарий. С таким багажем футболисты и отправились на кратковременный отдых.

Матч Заря — Динамо начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.