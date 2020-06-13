Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Шахтер встретится с Колосом в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch отдает предпочтение чемпиону Украины.

Так, на победу "горняков" коэффициент составляет 1,27, а вероятность успеха Колоса оценивается показателем 9,8. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 6,2.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на индивидуальный тотал Колоса больше (1,5). Коэффициент на вероятность этого события составляет 4,5.

Напомним, матч Колос — Шахтер состоится в воскресенье, 14 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.