Украина

Арбитр воспользовался VAR и показал красную карточку Ловро Цвеку.

Центральный поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря принимает на Славутич-Арене киевское Динамо, не обошелся без травм.

На 79-й минуте встречи полузащитник хозяев Ловро Цвек, который на тот момент только вышел на замену, пошел в грубый отбор против Сергея Сидорчука прямой ногой.

Капитан Динамо оказался на газоне и не смог продолжить игру, а главный арбитр встречи Николай Балакин воспользовался помощью VAR, после чего показал Цвеку красную карточку.

Сергей Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, поэтому футболисты киевского клуба буквально вынесли его к скамейке запасных на руках.