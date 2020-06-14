Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и донецким Шахтером.

В очередном матче УПЛ главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру предоставил место в стартовом составе юному голкиперу Анатолию Трубину. Помимо этого, травма Исмаили вынудила тренерский штаб выставить на замену бразильцу его соотечественника Сиприано. Также произошла и привычная для первой половины сезона ротация в полузащите со смещением Тайсона в центр атакующей группы, а на левом фланге сыграет Евгений Коноплянка.

У Колоса замен, по сравнению со стартовым составом на матч против Зари, не так уж и много. Всего одна: Кирилл Петров сыграет в центре обороны вместо Вадима Парамонова.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Задоя, Антюх, Морозко, Костышин, Данфа.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Алан Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Пятов, Витао, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

Матч Колос — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.