Украина

Украинский форвард выступает в чемпионате Казахстана.

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола, защищающий цвета казахстанского Кайрата, заявил о желании вернуться на родину, чтобы увидеться со своими близкими.

"Конечно, я скучаю по Киеву, по Украине. Думаю, все иностранцы скучают по своим родным местам. Всегда хочется хоть на пару дней попасть домой, повидаться с родителями, детьми, друзьями, близкими".

"Очень хочется просто побыть дома несколько дней. Чтобы затем снова вернуться в работу. В этом году сделать это помешал карантин", — приводит слова Эсеолы официальный сайт Кайрата.

В прошлом сезоне чемпионата Казахстана Эсеола стал лучшим бомбардиром турнира. 28-летний футболист надеется повторить свое достижение и в нынешней кампании.

"Я считаю, что должен отстоять свое звание. В прошлом сезоне я получил титул лучшего бомбардира, это стимул сохранить это звание. Всегда буду бороться. Понятно, что у всех остальных есть неплохие шансы".

"Поскольку чемпионат будет короче, гонка бомбардиров, соответственно, будет нестандартной. Чтобы понять, как будут развиваться события нужно сыграть хотя бы восемь-десять туров", — добавил украинец.

Напомним, ранее Адеринсола Эсеола рассказал о том, что имеет цель и желание выступать за сборную Украины.