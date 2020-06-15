Украина

Команда Александра Петракова в финале справилась со сверстниками из Южной Кореи.

Ровно год назад, 15 июня 2019 года сборная Украины триумфовала на чемпионате мира U-20, обыграв в польском Лодзе Южную Корею. На гол Ли Кан Ина в дебюте встречи подопечные Петракова ответили дублем Владислава Супряги и мячом Георгия Цитаишвили.

"Эмоции после победы самые положительные, ощущения — бомба! Это как достать звезду с неба. Мы рады, мы улыбаемся. У нас была цель — пробиться в финал. Мы потихоньку шли к этой цели и в итоге выполнили задание", — рассказывал после матча защитник Виктор Корниенко.

"Если честно, то до сих пор не понимаем, что мы стали чемпионами мира. Возможно, через полгода-год мы уже будем осознавать, что достигли своей цели. А сейчас таких мыслей нет. Мы отдали все эмоции и силы на поле. Оставили все, что у нас было", — говорил Сергей Булеца.

"Перед поездкой мы сели всей командой, поговорили и поставили цель – выйти в финал. Как минимум. Конечно, потом в интервью все говорили, что нужно идти от матча к матчу, не хотели делать громких заявлений. Изначально ставили цель – финал, а там уже, само собой, боролись бы за победу в нем. В нас мало кто верил, эксперты всякие, скептики великие, а мы в себя верили и стремились воплотить цель в реальность", — признавался капитан команды Валерий Бондарь.

Александр Петраков тоже сознался, что хотел занять место в тройке призеров: "После потраченных эмоций сейчас в душе опустошение, усталость. Нужно отдохнуть, все переосмыслить. Скажу откровенно, перед началом я хотел попасть в тройку призеров. Как это ни странно, самым спокойным был финальный матч. Но это потому, что присутствовала уверенность в том, что мы должны победить".

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Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 — Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.