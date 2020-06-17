Украина

Защитник киевлян прокомментировал матч против Миная.

Динамо в полуфинале Кубка Украины обыграло на выезде Минай со счетом 2:0 благодаря дублю Миккеля Дуэлунда.

"В принципе, такой игры с Минаем и ожидали. Взяли мяч под контроль, в первом тайме должны были забивать три-четыре мяча и, можно сказать, завершать игру. Но не забили пенальти, не реализовали еще моменты, поэтому определенная нервозность присутствовала. А так, в принципе, контролировали игру, могли после перерыва еще забивать. Довели игру до логического завершения, хотя счет мог быть намного больше", — цитирует Александра Караваева официальный сайт Динамо.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль несколько раз просматривала видеоповторы. Александра Караваева попросили оценить справедливость судейских решений – в частности, в эпизоде с отмененным голом Беньямина Вербича.

"Им виднее. Мы же не можем сказать, был там офсайд или не было. Если они перепроверяют, то я уверен, что они не делают это просто так. Они не могут делать себе во вред. Как и мы, они пересматривают игры, делают выводы. Это их работа, они этим занимаются. Они не оценивают то, что мы делаем на поле, поэтому я не буду ничего комментировать по их решениям. Дай бог, чтобы все было правильно, честно и на пользу футболу", — добавил Караваев.

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Александр признает, что длительные паузы из-за просмотра ВАР не очень хороши для футболистов, но понимает их необходимость.

"Если говорить об игровом тонусе, то подобные паузы не очень хорошо влияют на здоровье. Потом тяжело войти снова в игру. Но мы все понимаем, что раз это ввели в футбольные правила, то нужно это принимать. Стараемся правильно к этому относиться и подготовиться к возобновлению матча", — сказал он.

В финале Кубка Украины Динамо встретится с победителем пары Ворскла – Мариуполь.