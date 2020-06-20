Украинский специалист составил необычную команду своей мечты.
Виталий Кварцяный, ФК Волынь Луцк
20 июня 2020, 08:20
Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный, ныне занимающий пост главы Федерации футбола Волыни, в интервью Вацко Live составил собственную символическую сборную всех времен.
Интересно, что в команду мечты 66-летнего специалиста попали сразу четыре украинца, в числе которых оказались Евгений Хачериди, Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо и Олег Лужный.
Представляем вниманию символическую сборную Виталия Кварцяного, который выбрал схему 4-4-2:
Вратарь: Лев Яшин;
Правый защитник: Олег Лужный;
Центральные защитники: Вирджил ван Дейк, Евгений Хачериди;
Левый защитник: Роберто Карлос;
Правый полузащитник: Гарринча;
Центральные полузащитники: Анатолий Тимощук, Йожеф Сабо;
Левый полузащитник: Джордж Бест;
Нападающие: Пеле, Криштиану Роналду.