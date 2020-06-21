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Главный тренер сборной Украины пообщался с The Athletic — о "миланском" прошлом, роли Валерия Лобановского в своей карьере и многом другом.

"Да, нас целая группка", — говорит Шевченко The Athletic. Вспоминая великий Милан, в котором он играл, поразительно, сколько футболистов стали тренерами.

В среду Рино Гаттузо привел Наполи к победе над Ювентусом в финале Кубка Италии. Беневенто Пиппо Индзаги лидирует в Серии В с невероятным отрывом в 20 очков. Алессандро Неста может повыситься в классе со своим Фрозиноне через плей-офф – как Массимо Оддо с Пескаро в 2016. Кристиан Брокки недавно отпраздновал выход в Серию В после того, как сезон в Лиге Про был завершен досрочно. Его Монца, принадлежащая экс-владельцу Милана Сильвио Берлускони и управляемая бывшим гендиректором "россонери" Адриано Галлиани, лидировала в своей группе с 16-очковым преимуществом. Можете не сомневаться - они выйдут в Серию А, вы и глазом моргнуть не успеете.

Шевченко также называет Кларенса Зеедорфа, Япа Стама, Эрнана Креспо и Андреа Пирло, который недавно закончил обучение в легендарной итальянской тренерской школе Коверчано.

Игроки великого Милана 60-х – Чезаре Мальдини, Джованни Трапаттони, Джиджи Радиче, Невио Скала и Альбертино Бигон – черпали вдохновение, работая под руководством великого Нерео Рокко. Таким же образом спокойное лидерство Карло Анчелотти помогло его бывшим игрокам перейти от жизни на поле к жизни на тренерской скамье.

"Думаю, каждый, кто играл под руководством Карло, что-то у него почерпнул", — говорит Шевченко. Андрей считает, что количество тренеров среди бывших игроков Милана – еще одно объяснение того, как Милану удалось сыграть в трех финалах Лиги чемпионов с 2003 по 2007. "Это свидетельствует о том, что у нас были не просто великие игроки. Это были еще и умные люди".

Если бы из-за пандемии Евро-2020 не перенесли на следующее лето, Шевченко сейчас бы в Бухаресте готовил план на заключительную игру группового этапа против Австрии. Элементы Милана были внедрены в его тренерский штаб.

Мауро Тассотти, трехкратный победитель Лиги чемпионов, покинул "россонери" после 36 лет в клубе, чтобы стать правой рукой Шевченко. "Мауро был первым, кого я выбрал, когда решил стать тренером, — признается Андрей. – Мы поговорили с Галлиани, который тогда еще был гендиректором Милана и с Берлускони. Я сделал все, чтобы заполучить Мауро к себе".

Андреа Мальдера, занимающийся анализом матчей, тоже миланец до мозга костей. Его отец Джино и дядя Альдо выиграли все с "дьяволами" в 60-х и 70-х.

Менталитет Милана прививается и сборной Украины. "Мы не проиграли ни одного матча в квалификации, — вспоминает Шевченко. – А ведь мы были в одной группе с чемпионом Европы Португалией". Будущее выглядит многообещающим для украинского футбола. Если победы в сложной группе мало для этого утверждения, то можно триумф на чемпионате мира U-20 прошлым летом в Польше служит еще одним поводом для оптимизма.

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Настроения были поднесенными после того, как Украина вышла на Евро. Шевченко сознается, что изначально решение о переносе было сложно принять. "В плане психологии это было прекрасное время для нас. Мы проживали эти моменты всей страной. Наш чемпионат может не быть такого профиля, как некоторые другие в Европе, но дела у национальной сборной шли хорошо. Однако, оглядываясь назад, понимаешь, что с переносом Евро ничего нельзя было поделать".

Шевченко был предельно ясен в своих намерениях после того, как сменил Михаила Фоменко на посту главного тренера сборной Украины в 2016 году. "На своей первой пресс-конференции я сказал, что мы поменяем стиль игры команды. Мы были привычны к контратакам. Не сказал бы, что мы были предсказуемы, но структура нашей игры тотально отличалась. Мы хотели действовать шире и больше контролировать игру благодаря владению мячом, хорошим переходам в фазах игры. Хотели, чтобы команда создавала много моментов. Рассматривая нашу статистику за последние три с половиной года, команда сильно продвинулась в этом направлении", — говорит Андрей.

Шевченко из своего дома в Суррее наблюдает за возобновлением Премьер-лиги – и не только потому, что Карло Анчелотти сейчас зажигает в Эвертоне. "Думаю, Фрэнк Лампард заслуживает огромного уважения за то, что он делает в Челси, — говрит Шева. – Знаете, что? Он смелый. Очень смелый. Франк дает играть детям. Он в них верит". Кто знает, если Фрэнк проработает в Челси достаточно долго и будет продолжать доверять молодым игрокам, возможно, однажды в поле его зрения попадет Кристиан Шевченко, 13-летний сын Андрея, который тренируется в академии Челси.

Среди тренеров, за которыми Шева продолжает следить, вызывает удивление имя Жозе Моуриньо, учитывая, что они лишь один сезон проработали вместе на Стэмфорд Бридж. Тем не менее, Андрей настаивает: "Я многому научился у Жозе. Его тренерские методы очень интересные". Мы вспоминаем матч Лиги чемпионов между Динамо и моуриньевским Интером в 2009. Тогда очередной гол Андрея в ворота "нерадзурри" – а он остается лучшим бомбардиром в истории миланского дерби – угрожал поставить крест на надеждах Интера на требл, когда они еще и не начались. Однако поздние голы Диего Милито и Уэсли Снейдера помогли "нерадзурри" совершить камбек.

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"Жозе всегда извлечет что-то из ничего, — уверен Андрей. – Таков его менталитет. Ты всегда должен верить, знать, что способен перевернуть игру на последней секунде. Есть много примеров, как исход великих матчей решался в самой концовке, например, Манчестер Юнайтед – Бавария в 1999. Две минуты, и все перевернулось с ног на голову. У великих команд такой менталитет. Когда ты тренируешь топ-игроков, нужно верить, что исход игры может определиться в последние десять секунд. Если веришь, можешь выиграть Лигу чемпионов в добавленное время. Посмотрите на Реал под руководством Карло Анчелотти. В этом красота футбола, но ты должен выстроить правильный менталитет".

Хоть теплота Анчелотти и его подход к управлению коллективом и были важнейшим элементом для Шевченко, никто не имел на него большего влияния, чем легендарный Валерий Лобановский.

Вероятно, самое мощное фото в карьере Шевченко – это когда он вернулся в Киев после победы в Лиге чемпионов, где он забил победный пенальти Ювентусу. Вернулся не просто так, а с кубком Лиги чемпионов, который поставил на лавке рядом со статуей Валерия Лобановского. Год спустя Андрей снова совершит это паломничество, только в этот раз с Золотым мячом. "Это был очень эмоциональный момент для меня, — вспоминает Шевченко. – Лобановский умер до того, как я выиграл Лигу чемпионов. Я знал, насколько много значили для него эти трофеи. Мой триумф был его триумфом. Я хотел разделить это с ним".

Вспоминая их связь, Андрей говорит: "Он был для меня больше учитель, чем отец. Я слышал его с широко раскрытым ртом, схватывая каждое слово. Валерий Лобановский оказал на меня огромное влияние. Невероятное. Он был очень дисциплинированным, очень интеллигентным человеком. Интересовался всем. В последние годы его жизни я играл в Милане. Каждый раз, когда я приезжал в сборную, он ждал меня в своем кабинете. Я сразу же шел туда, и мы говорили по четыре-пять часов. Он спрашивал меня о наших тренировках в Милане, записывал это. Его интересовало, как развивается этот процесс в Италии, управление нагрузками, важность отдыха. Многие вещи о тренерской работе".

Лобановский был пионером в применении научного подхода в футболе задолго до всех остальных. Когда Шевченко посетил Milan Lab, мало что было новым для него. "Валерий Васильевич был первым тренером, который использовал данные о физическом состоянии и метрики выступлений, — говорит Андрей. – У него все основывалось на статистике. Цифры никогда не лгут. У тебя может быть мнение, но если цифры на бумаге говорят другое… Лобановский опережал свое время 40 лет назад. Он собрал ученых и создал из них единую команду. Он создал модель и написал программу, которая давала ему точные данные о сердцебиении, нагрузках, разнообразных тестах".

Один из них помогает нам лучше понять, откуда взялось быстрое мышление Шевченко и его резвость у чужих ворот.

"Был тест, в котором на пустом экране компьютера появлялись цветные квадратики. Если, например, квадрат был красным, нужно было нажать правую кнопку. Если зеленым – левую. Это был тест на время реакции и как ты реагируешь на то, что видишь. Он простой, но дает показатели, которые позволяют тренерам сравнить тебя с другими игроками. Если вы сейчас пойдете в Динамо, то найдете там тесты, которые я в 10 лет проходил на компьютере".

Лобановский превратил талантливого игрока в настоящую голевую машину. В ноябре 1997 он заявил о себе во весь голос в Лиге чемпионов, забив трижды на Камп Ноу Барселоне. В отчете скаутов Милана один параграф, содержащий слова: "Сложно добавить что-нибудь еще". Итало Гальбиати затем резюмировал все большими буквами: "ЭТО ИГРОК МИЛАНА". И не просто игрок. Если бы лучший бомбардир в истории сборной Украины не ушел в Челси в 2006, он, вероятно, стал бы таковым и в Милане. Лишь Гуннар Нордаль забил за "россонери" больше голов, чем Шева.

Весьма впечатляюще, не так ли? Особенно, если учесть, что Андрей не особо мог полагаться, что партнер по атаке Филиппо Индзаги поможет ему забить хоть один из тех 175 голов.

Мы смеемся, вспоминая один из голов, который Пиппо умудрился забить в ворота Лиона – типичный Индзаги. "Я тогда ударил по воротам, мяч попал в штангу, затем в другую штангу, а потом Филиппо его добил! Это был потрясающий форвард. Сложно найти такого. Он просто невероятно читал пространство в штрафной, всегда знал, куда отскочит мяч".

А Андреа Пирло точно знал, как найти их. "Когда я закончил карьеру, Андреа все еще играл за Ювентус. Однажды я спросил его: "Ты хотя бы потеешь, когда играешь?". Он был молод, когда мы играли за Милан. Тогда Андреа бегал, но к 30 годам он настолько понимал игру, что мог ходить по полю, но все равно делал все лучше других. Он мог читать момент благодаря своему высочайшему футбольному IQ".

Само собой, постоянный тренировки против Паоло Мальдини и Алессандро Несты в Миланелло тоже держали его в форме. "Матчи по выходным были легкой частью, — вспоминает Шевченко. – Карло не хотел, чтобы мы играли на тренировках. Они были очень сложными, риск получить травму был намного выше, чем во время официальных игр. Это правда".

Шевченко ожидает того же и от сборной Украины, когда она в следующий раз соберется вместе. Для него "огромная честь и большая ответственность" тренировать свою страну – как когда-то это делал Валерий Лобановский.

И когда Евро наконец состоится следующим летом, нас может ждать сюрприз.

Джеймс Хорнкасл, The Athletic