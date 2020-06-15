Украина

В целом, судьба призеров молодежного чемпионата мира складывается не лучшим образом.

Сегодня, 15 июня, исполнился ровно год с момента победы юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 в Польше. Кто-то из чемпионов успел стать основным в своем клубе, а кто-то по-прежнему дожидается шанса, а то и сменил команду.

Давайте же посмотрим, как складывается судьба этих игроков. Статистика футболистов указана по итогам чемпионата мира U-20, а не игр за клубы.

Вратари:

Андрей Лунин, 6 матчей, 4 пропущенных гола. Нынешний клуб — Овьедо. Перед стартом сезона Андрей отправился в очередную аренду – в Вальядолид. Увы, там повторилась "леганесовская история": тренер доверял проверенному бойцу в лице Жорди Масипа, а украинец довольствовался лишь двумя матчами в Кубке Испании.

После этого Лунин ушел в аренду в Овьедо, где начал играть регулярно. Однажды он даже был признан лучшим игроком месяца в команде, в чем сыграли огромную роль пользователи Football.ua.

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Владислав Кучерук, 1 матч, 0 пропущенных голов. Нынешний клуб — Динамо. Не сыграл ни одной официальной игры за первую команду Динамо. На зимних сборах вышел в спарринге с Кайратом на позиции форварда, но, к сожалению для Алексея Михайличенко, забить не сумел.

Дмитрий Резник, 0 матчей. Нынешний клуб — Ворскла. А вот Дмитрий Резник начал регулярно получать свои шансы в Ворскле. Он провел уже 13 матчей в Премьер-лиге (главный конкурент Олег Ткаченко – 12), в том числе две – после возобновления сезона. Всего на счету Дмитрия 15 поединков за полтавчан в текущей кампании: пять сухих игр и 19 пропущенных мячей.

Защитники:

Александр Сафронов, 4 матча, 0 голов. Нынешний клуб — Левадия. Основной игрок в финале чемпионата мира сыграл солидные 12 матчей (10 в основе) в первой части сезона за Днепр-1… а зимой перебрался в гранд, но гранд чемпионата Эстонии – Левадию. Там в пяти матчах чемпионата он отличился двумя голами.

Даниил Бескоровайный, 7 матчей, 0 голов. Нынешний клуб — Дунайска Стреда. Провел 18 из 22 возможных игр в регулярном сезоне чемпионата Словакии, а вот на втором этапе пока не играл ни в одном из трех матчей.

Валерий Бондарь, 7 матчей, 0 голов. Нынешний клуб — Шахтер. Капитан юношеской сборной стал игроком ротации в Шахтере. Он дебютировал за "горняков" еще в прошлом сезоне, а в кампании нынешней провел 10 матчей, шесть из которых в основе. Валерий забил свой дебютный гол за клуб, открыв счет в матче с Ворсклой (4:0). Нынешний сезон для игрока, к сожалению, уже закончен – в конце мая он сломал лодыжку и теперь пропустит около трех месяцев.

Игорь Снурницын, 1 матч, 0 голов. Нынешний клуб — Олимпик. Игорь продолжает с переменным успехом играть за Олимпик, наиграв в сумме восемь матчей.

Олег Веремеенко, 0 матчей. Нынешний клуб — Карпаты. Прошлым летом Олег вернулся во Львов после аренды в Калуше. В дебютном матче Веремеенко львовяне сыграли вничью с Динамо. После 2:6 с Десной в 17-м туре защитник за первую команду "львов" не играл. Однако после череды кадровых потерь Карпат его показатель в шесть игр за клуб может увеличиться – после того, как команда выйдет из карантина и получит разрешение играть.

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Ефим Конопля, 6 матчей, 0 голов. Нынешний клуб — Десна. Правый защитник отправился из Шахтера в аренду в Десну, но вытеснить капитана команды Дениса Фаворова – задача архисложная. Ефим сыграл в 18 матчах, в восьми из которых выходил на поле с первой минуты. За это время он отметился пятью ассистами и заработал две желтых.

Виктор Корниенко, 7 матчей, 0 голов. Нынешний клуб - Мариуполь. Последовал по традиционному маршруту из Шахтера в Мариуполь. 16 матчей во всех турнирах, четыре голевых передачи. Отметил, что между УПЛ и молодежным уровнем огромная разница в скорости.

Денис Попов, 6 матчей, 3 гола. Нынешний клуб - Динамо. А вот центрбек киевской команды прогрессирует огромными темпами и уже сейчас является одним из самых талантливых футболистов Динамо, а также важным игроком в защите. При этом, Попов настолько хорошо выступает на клубном уровне, что появились слухи об интересе к нему со стороны Наполи. Пожалуй, Денис — один из немногих украинских футболистов, кто вполне мог бы заиграть в другом европейском клубе, который носит звание топ или около того.

Полузащитники:

Алексей Хахлев, 4 матча, 0 голов. Нынешний клуб - Карпаты. После чемпионата мира вернулся в дубль Алавеса из аренды в Сан-Игнасио, но уже в октябре остался без клуба. В конце января Алексей стал игроком Карпат, за которые провел две игры.

Кирилл Дрышлюк, 5 матчей, 1 ассист. Нынешний клуб — Спартак Юрмала. Экс-хавбек Зирки так и не смог пробиться в основу Александрии, сыграв лишь два матча в Кубке Украины. В марте он перебрался в латвийский Спартак. В последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата Латвии Кирилл забил единственный гол в матче против Тукумса. Завтра, 16 июня, может дебютировать за новую команду в первом туре чемпионата против Метты.

Георгий Цитаишвили, 5 матчей, 1 гол, 1 ассист. Нынешний клуб — Динамо. Один из наиболее технически одаренных украинских футболистов долго не получал свой шанс – вплоть до того, что Алексей Михайличенко использовал на его позиции номинально центрального полузащитника Виталия Буяльского. Однако в первом матче после возобновления чемпионата Цитаишвили получил шанс в игре с Шахтером, и проявил себя, сделав шикарную голевую передачу на того же Буяльского. Гио выходил в основе и в двух других матчах Динамо после коронавирусной паузы, но сохранить свое место ему будет очень сложно, ведь вице-капитан команды Виктор Цыганков уже вернулся на поле во встрече с Зарей.

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Максим Чех (7 матчей, 0 голов) и Алексей Кащук (7 матчей, 1 ассист). Оба — Мариуполь. Еще два игрока Шахтера, которые перебрались в Мариуполь. Чех наиграл 19 матчей во всех турнирах, а Кащук 13, в которых забил один гол.

Николай Мусолитин, 2 матча, 0 голов. Нынешний клуб — Валмиера. Был одним из лидеров мучающегося в Первой лиге Черноморца (2 гола и 2 ассиста в 16 матчах), а зимой перебрался в латвийскую Валмиеру, которая сыграет в квалификации Лиги Европы.

Сергей Булеца, 7 матчей, 3 гола, 2 ассиста. Нынешний клуб — Днепр-1. В целом, по меркам украинского чемпионата, 21-летний футболист проявляет себя достаточно неплохо за днепровскую команду: 21 игра, 3 гола и 4 результативные передачи. Вряд ли Булеца мог бы сейчас усилить Динамо, которому принадлежат права на игрока, но он явно делает Днепр-1 сильнее.

Нападающие:

Владислав Супряга, 7 матчей, 2 гола. Нынешний клуб — Днепр-1. Вернулся из Динамо на правах аренды в Днепр-1. Сыграл в 19 матчах Премьер-лиги, из которых 13 в основе – и отметился за это время девятью голами. Вишенкой на торте стал хет-трик в ворота Динамо, благодаря которому Днепр-1 победил 3:1. Во многом благодаря этому Владислав был назван лучшим игроком УПЛ в феврале.

Даниил Сикан, 6 матчей, 4 гола. Нынешний клуб - Шахтер. Лучший бомбардир сборной Украины на том чемпионате мира остался в Шахтере и… наиграл жалкие 117 минут основного времени в пяти матчах, результативными действиями отличиться не успел. Даже при том, что Даниил единственный номинальный центрфорвард в клубе, помимо Жуниора Мораеса, Луиш Каштру в отсутствие последнего предпочитал выпускать на острие атаки номинального вингера Фернандо.

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Денис Устименко, 3 матча, 0 голов. Нынешний клуб — Александрия. 12 минут в 19-м туре против Колоса и еще 83 минуты в Кубковой игре с Диназом. Это все, что сыграл Денис за первую команду Александрии в этом сезоне.

Тренер:

Александр Петраков. Карьера 62-летнего специалиста после победы на молодежном чемпионате мира не изменилась — он и дальше продолжает тренировать юное поколение. Пожалуй, наиболее красочное описание дал сам наставник в недавнем интервью.

Прямо говорю, откровенно – не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные, даже внимания не обращал".

"Хотел ли я получить предложения после чемпионата мира? Конечно, хотел. Когда человек говорит, что чего-то не хочет – это вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет".