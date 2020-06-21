Украина

Львовская команда лишилась главного тренера.

Футбольный клуб Львов расстался с главным тренером Егише Меликяном, сообщил официальный сайт.

У 40-летнего специалиста истекло соглашение с командой. До продления контракта дело не дошло.

Кроме того, вместе с Меликяном, клуба покинули его помощники и весь тренерский штаб.

Напомним, что армянский специалист возглавил ПФК Львов в октябре 2019 года.

После 27 туров Львов занимает предпоследнее место в УПЛ, имея в активе 22 пункта.