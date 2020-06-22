Украина

Защитник Шахтера рассказал о процессе восстановления после серьезной травмы.

В конце мая Валерий Бондарь получил серьезную травму – перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Игрок рассказал о том, как проходит процесс выздоровления.

"Реабилитация проходит неплохо. Я уже достаточно хорошо наступаю на ногу, хоть и хожу в специальном "сапоге".

"Каждый день езжу на базу и занимаюсь, делаю упражнения. Травмы и переломы меня не останавливают. Всегда нужно совершенствоваться и работать", — сказал Бондарь в эфире Видеожурнала Yellow.

В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ Бондарь провел 10 матчей: на его счету один гол и три желтые карточки.