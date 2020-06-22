Исмаили успешно прооперировали колено в Риме. Напомним, что 30-летний футболист получил травму в ходе тренировочного процесса. 

Медицинский осмотр выявил повреждение крестообразных связок, в результате чего понадобилась операция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, @ismaily_31! ⠀ Ismaily foi operado com sucesso no joelho em Roma. Desejamos uma rápida recuperação, @ismaily_31! ⠀ Ismaily successfully underwent a knee surgery in Rome. Get well soon, @ismaily_31! ⠀ Ісмаїлі вдало переніс операцію на коліні в Римі. Якнайшвидшого відновлення, @ismaily_31! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Ісмаїлі #Ismaily

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Ожидается, что Исмаили пропустит порядка шести месяцев.

В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ Исмаили провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач.