Украина 22 июня 2020, 15:24 Исмаили успешно перенес операцию Защитник будет работать над своим восстановлением. ИСМАИЛИ, GETTY IMAGES 22 июня 2020, 15:24 Исмаили успешно прооперировали колено в Риме. Напомним, что 30-летний футболист получил травму в ходе тренировочного процесса. Медицинский осмотр выявил повреждение крестообразных связок, в результате чего понадобилась операция. Посмотреть эту публикацию в Instagram Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, @ismaily_31! ⠀ Ismaily foi operado com sucesso no joelho em Roma. Desejamos uma rápida recuperação, @ismaily_31! ⠀ Ismaily successfully underwent a knee surgery in Rome. Get well soon, @ismaily_31! ⠀ Ісмаїлі вдало переніс операцію на коліні в Римі. Якнайшвидшого відновлення, @ismaily_31! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Ісмаїлі #Ismaily Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 22 Июн 2020 в 4:55 PDT Ожидается, что Исмаили пропустит порядка шести месяцев. В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ Исмаили провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач. Люди Исмаили Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте