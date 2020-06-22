Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Колосом из. Ковалевки.

Единственным матчем 27-го тура УПЛ, который будет сыгран в понедельник, станет встреча на НСК "Олимпийский", в которой киевское Динамо будет принимать Колос из с. Ковалевка.

Главный аутсайдер верхней шестерки команд "элитного" первенства продолжает проводить эксперименты над своим стартовым составом на фоне негативных результатов. В этой встрече с первых минут на поле можно будет наблюдать за сыном главного тренера "колосков", Руслана Костышина, Денисом. Кроме того, Евгений Морозко займет место на левом фланге полузащиты.

У "вице-чемпиона" страны после кубковой победы над Минаем в составе сразу несколько изменений. Миколенко и Кендезра вернулись на фланги обороны, Травмированного Сидорчука в этой игре вновь заменит Андриевсикй, а Цитаишвили и Вербич разделят между собой фланги полузащиты. В атаке сыграет Русин.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Андриевский — Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Вербич — Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Караваев, Каргбо, Дуэлунд.



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Костышин, Морозко — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Зозуля, Задоя, Кожушко, Вильхамссон, Антюх.

Матч Динамо — Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.