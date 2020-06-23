Украина

Камерунский защитник надеется на положительный результат в поединке против Ворсклы.

Мариуполь встретится с полтавской Ворсклой в полуфинальном матче Кубка Украины, победитель которого встретится с киевским Динамо в завершающей стадии турнира. Защитник мариупольской команды Джойским Дава поделился ожиданиями от этого противостояния.

"Мы в хорошем настроении, сконцентрированы. Это наша путевка в финал. Для многих игроков нашей команды — это шанс первый раз в жизни попасть в финал Кубка Украины", — приводит слова Дава сайт ТК Футбол.

Напомним, матч Мариуполь — Ворскла состоится 24 июня, в 19:30 по киевскому времени, на стадионе имени Владимира Бойко. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи. Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль.