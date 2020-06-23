Украина

Новый главный тренер львовян знает секрет успеха команды.

Новым тренером ПФК Львов стал грузинский специалист Георгий Цецадзе. Он уверяет, что команда будет демонстрировать атакующий футбол, ведь такой футбол приводит к результату.

"Будем стараться выходить из этой сложной ситуации. Будем стараться проявить себя и набрать максимум очков в оставшихся играх", — заявил Цецадзе в комментарии Футбол News.

"Моя команда постарается играть в атакующий футбол, но это не значит, что у нас оборона открыта будет. В современном футболе баланс – это самое главное. Наша команда будет играть в зрелищный футбол, а с ним приходит и результат. Но для этого нужно время. Все будут говорить, что ФК Львов показывает хороший футбол".

ПФК Львов занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В следующем туре команда должна сыграть в дерби с идущими на последней строчке Карпатами 27 июня.