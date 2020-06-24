Стали известны даты и время начала матчей очередного тура чемпионата.
Динамо - Шахтер, фото: ФК Шахтер
24 июня 2020, 14:55
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 29-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.
В этом туре состоится очередная в этом сезоне встреча между Динамо и Шахтером. Поединок состоится в Киеве в субботу, 4 июля.
29 тур
3 июля (пятница)
Львов — Ворскла 19:00
4 июля — суббота
Мариуполь — Карпаты 17:00
Динамо — Шахтер 19:30
5 июля — воскресенье
Десна — Колос 17:00
Олимпик — Днепр-1 19:30
Заря — Александрия 19:30