Украина

Стали известны даты и время начала матчей очередного тура чемпионата.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 29-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.

В этом туре состоится очередная в этом сезоне встреча между Динамо и Шахтером. Поединок состоится в Киеве в субботу, 4 июля.

29 тур

3 июля (пятница)

Львов — Ворскла 19:00

4 июля — суббота

Мариуполь — Карпаты 17:00

Динамо — Шахтер 19:30

5 июля — воскресенье

Десна — Колос 17:00

Олимпик — Днепр-1 19:30

Заря — Александрия 19:30