Украина

Хорват рассказал о своей новой роли футбольного директора в Шахтере.

Дарио Срна был назначен директором по футболу в Шахтере. Хорват рассказывает, что по-прежнему будет присутствовать на тренировках и играх, но в то же время многие его задачи изменятся.

"Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать Шахтеру, помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол", — рассказал Срна официальному сайту Шахтера.

"Продолжу ли я принимать активное участие в тренировочном процессе? Конечно, я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы Шахтер стал сильнее".

"Мои цели – это цели «Шахтера». Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны".

Нынешний сезон Срна провел в качестве помощника Луиша Каштру. "Горняки" досрочно завоевали чемпионский титул – уже 13-й в своей истории.