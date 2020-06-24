"Сороки" потеряли очки в матче с командой из зоны вылета.
Ньюкасл - Астон Вилла, Getty Images
24 июня 2020, 21:54
Завершился поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл сошелся в противостоянии с Астон Виллой, которая пытается избежать понижения в классе по итогам нынешнего сезона.
Впрочем, подопечным Дина Смита удалось отобрать очки у "сорок" благодаря Эль-Мохаммади, который вышел на замену и спустя несколько минут сравнял счет. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.
Ньюкасл - Астон Вилла 1:1
Гол: Гейл, 68 - Эль-Мохаммади, 84
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Ласселс, Фернандес, Роуз - Ритчи (Гейл, 67), Шелви, Хейден (Бенталеб, 86), Сен-Максимен - Альмирон (Лазаро, 86), Жоэлинтон (Кэрролл, 64).
Астон Вилла: Нюланд — Конса (Эль-Мохаммади, 77), Хаус, Мингс, Таргетт - Макгинн (Накамба, 77), Дуглас Луис, Грилиш - Эль-Гази (Хурихейн, 70), Саматта, Трезеге (Дэвис, 70).
Предупреждения: Ласселс, Фернандес - Дуглас Луис, Хаус