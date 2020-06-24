Украина

"Сороки" потеряли очки в матче с командой из зоны вылета.

Завершился поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл сошелся в противостоянии с Астон Виллой, которая пытается избежать понижения в классе по итогам нынешнего сезона.

Впрочем, подопечным Дина Смита удалось отобрать очки у "сорок" благодаря Эль-Мохаммади, который вышел на замену и спустя несколько минут сравнял счет. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Ньюкасл - Астон Вилла 1:1

Гол: Гейл, 68 - Эль-Мохаммади, 84

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Ласселс, Фернандес, Роуз - Ритчи (Гейл, 67), Шелви, Хейден (Бенталеб, 86), Сен-Максимен - Альмирон (Лазаро, 86), Жоэлинтон (Кэрролл, 64).

Астон Вилла: Нюланд — Конса (Эль-Мохаммади, 77), Хаус, Мингс, Таргетт - Макгинн (Накамба, 77), Дуглас Луис, Грилиш - Эль-Гази (Хурихейн, 70), Саматта, Трезеге (Дэвис, 70).

Предупреждения: Ласселс, Фернандес - Дуглас Луис, Хаус