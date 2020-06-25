Украина

Украинец заменил на 59-й минуте Бенжамена Менди.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Челси принимает Манчестер Сити на Стэмфорд Бридж.

Александр Зинченко оказался вне стартового состава "горожан" на этот матч, однако Хосеп Гвардиола выпустил украинца во втором тайме.

На 59-й минуте Зинченко заменил Бенжамена Менди, который допустил ошибку в отборе в моменте с первым голом Челси.

Стоит отметить, что если "пенсионеры" обыграют Манчестер Сити, то Ливерпуль досрочно станет чемпионом Англии сезона-2019/20. На момент 82-й минуты матча "горожане" проигрывают со счетом 1:2.