Украинец заменил на 59-й минуте Бенжамена Менди.
Александр Зинченко, Getty Images
25 июня 2020, 23:56
В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Челси принимает Манчестер Сити на Стэмфорд Бридж.
Александр Зинченко оказался вне стартового состава "горожан" на этот матч, однако Хосеп Гвардиола выпустил украинца во втором тайме.
На 59-й минуте Зинченко заменил Бенжамена Менди, который допустил ошибку в отборе в моменте с первым голом Челси.
Стоит отметить, что если "пенсионеры" обыграют Манчестер Сити, то Ливерпуль досрочно станет чемпионом Англии сезона-2019/20. На момент 82-й минуты матча "горожане" проигрывают со счетом 1:2.