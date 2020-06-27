Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и Александрией.

После очередной неудачи в рамках выступления среди топ-6 команд УПЛ, Руслан Костышин вновь внес незначительные изменения в стартовый состав своей команды. В основном, такое решение главного тренера было продиктовано дисквалификациями у Кирилла Петрова и Евгения Ефремова, вместо которых в обороне сыграют Виталий Гавриш и Алексей Зозуля. Кроме того, в линию полузащиты вернулись Евгений Смирный и Арни Вильхамссон.

Александрия не может набрать очки уже три тура кряду, поэтому Владимир Шаран пошел на эксперименты. Травмированного Дмитрия Гречишкина, как и по ходу матча с Шахтером (3:2), заменил Алексей Довгий. В центр обороны был отправлен Глеб Бухал, а правый фланг атакующего звена займет Максим Задерака.

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Максименко, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Морозко, Парамонов, Черноморец, Д. Костышин, Задоя, Кожушко, Данфа, Антюх.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Довгий, Банада — Задерака, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Безбородько, Лучкевич, Грицук, Шендрик, Вантух, Мишенко.

Матч Колос — Александрия начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.