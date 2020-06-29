Украина

Португальский тренер отдает должное работе, которую проделал Ринат Ахметов.

Луиш Каштру дал интервью программе Профутбол, в котором рассказал о важности Рината Ахметова, специфике работы с молодыми футболистами, прогрессе Бондаря и Сикана, а также проблемах Мудрика.

Луиш Каштру не заинтересован в подписании контракта с другим клубом и полностью сосредоточен на деятельности в Шахтере. Португальский тренер не оглядывается на работу предшественников и готов доверять молодым игрокам.

"Меня не интересует, что меня может кто-то подписать, я думаю только про Шахтер. Когда закончится контракт, тогда я и буду рассматривать другие предложения. Я всегда был очень спокоен, но знаю, что у меня всегда будет предложение. Если я уйду из Шахтера, то у меня будет работа, а Шахтер останется таким, какой был. Будущее Шахтера не зависит от тренера, только от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб. У Шахтера есть свой проект, который построил президент. Ни одному тренеру, который придет, не нужно будет создавать что-то новое, он уже будет жить внутри проекта".

"Я не волнуюсь по-поводу молодых игроков и не хочу сравнивать свою работу с тем, что делал Фонсека или Луческу. Меня интересует только моя история, а я не боюсь использовать молодых игроков. Если молодой футболист выступает за Шахтер, то он это заслуживает, он в нужных кондициях. Если ставить игрока, который не готов, то так его только закапываешь".

Александр Петраков очень высоко оценил талант Валерия Бондаря и считает, что тот готов играть за Шахтер, но Луиш Каштру отмечает амбиции и остальных исполнителей.

"Бондарь готов бороться за место в стартовом составе, но это заслуга не моя, а его. Это касается и остальных молодых игроков. Часто говорят, что тренер раскрыл кого-то, но это не так. Игрок работал и усовершенствовался сам, а мы просто выполняем свои обязанности. Даем какой-то материал, чтобы игрок развивался".

"Мой коллега абсолютно прав, но Кривцов тоже готов, и Матвиенко. Это игроки национальной сборной Украины. Одни игроки готовы, но другие не отдают свое место".

Луиш Каштру не считает, что в команде есть игроки, которые однозначно не покинут команду. Португальский специалист с пониманием относится к исходящим трансферам.

"Мне нравятся мои игроки, но нужно реально смотреть на вещи. Бывает так, что приходит тренер и уже через месяц говорит: "игроки не те", "я не могу с ними работать", "мне нужно уходить". Так нельзя делать. Я должен бы был сказать об этом, когда соглашался возглавить клуб. Сперва я взвешиваю все "за" и "против". Я не имею права потом говорить, что "я хочу так и так". Если потеряю какого-то игрока, то что я смогу сделать? Мне нужно готовить новых футболистов".

"Хотел бы я, чтобы у меня постоянно был Тайсон? Хотел бы. Хотел бы постоянно иметь Степаненко? Конечно. Да, я не хочу никого продавать, но если кого-то отпустят, то что я могу сделать?"

Также главный тренер "горняков" прокомментировал ситуацию с возможным уходом Тайсона и Марлоса.

"В футболе всегда есть контракт и стоимость определенного футболиста. Это правила, которые необходимо выполнять. Тайсон — фантастический игрок. Его присутствие на поле всегда чувствуется. Его важность не обсуждается. Мне очень нравится, что он остался".

"Есть игроки, которых мы готовим на будущее. Опытные игроки уйдут, но незаменимых не существует. В один день у каждого из нас будет ребенок, который заменит нас. Конечно, мы расстроимся, когда Тайсон и Марлос закончат карьеру. Это игроки, которые показывают очень яркий футбол. Такие исполнители не забываются".

Луиш Каштру объяснил малое количество игрового времени Даниила Сикана тем, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

"У каждого футболиста есть свой спортивный план. На игровое время Сикана повлияла пандемия. Чемпионат остановили, и мы тоже начали менять свои планы. Скажу честно, думал, что Сикан будет играть больше, но мы не оставили его в команде просто так. У нас есть четкий план для него. Решили, что пусть он лучше тренируется с нами, чем будет играть непонятно где".

Португальский специалист раскритиковал молодых футболистов в контексте высказываний о выдающейся технике Михаила Мудрика.

"У игрока не может быть всего лишь один талант. Это не даст футболисту выжить. Он должен иметь несколько талантов, которые будут усиливать основное умение. Он может быть отличным дриблером, но если он не будет уметь отдавать передачу, то какой смысл в технике? Футболисты должны понимать, что классными их делает не дриблинг или какой-то один навык, а умение воспринимать информацию".

"Есть игроки, которые имеют одно умение, и уже думают, что они крутые. У них крутая машина, сумка, хороший парфюм и волосы намазаны гелем. И они думают, что они супер-футболисты. Игрок оценивается только на поле. Это я говорю не только про Мудрика, но и других футболистов", — заявил Луиш Каштру.