Украина

Бразильский полузащитник может скоро появиться на поле.

Полузащитник Шахтера Майкон принял участие в тренировочном занятии вместе со всей командой, сообщает официальный сайт "горняков".

Бразилец отсутствовал с 15 марта, когда перед игрой чемпионата Украины против Зари у него случился рецидив травмы колена.

Майкон в этом сезоне отыграл девять поединков, в которых результативными действиями не отметился.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.