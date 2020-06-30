Бразильский полузащитник может скоро появиться на поле.
Майкон Барберан, фото Шахтер
30 июня 2020, 16:44
Полузащитник Шахтера Майкон принял участие в тренировочном занятии вместе со всей командой, сообщает официальный сайт "горняков".
Бразилец отсутствовал с 15 марта, когда перед игрой чемпионата Украины против Зари у него случился рецидив травмы колена.
Майкон в этом сезоне отыграл девять поединков, в которых результативными действиями не отметился.
Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.