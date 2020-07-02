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Украинский защитник также высказался о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год.

Защитник бельгийского Гента и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Не думаю, что мы забыли философию сборной Украины. Для кого-то перенос – минус, для кого-то – плюс. Всё, что не делается, все – к лучшему. Нужно работать и подойти к следующему году еще в лучшей форме. Для сборной будет лишний повод еще лучше подготовиться, быть еще лучше, показать еще лучше результат. Болельщикам, конечно, придется подождать".

Андрей Шевченко со своим тренерским штабом продлили контракт со сборной Украины до 31-го декабря 2022-го года. Пластун не скрывает, что рад продолжить работу под руководством украинского специалиста.

"Для футболистов – это однозначно плюс. Работа, которую проделывает тренерский штаб, заслуживает только аплодисментов. Это я говорю, как человек, который изнутри чувствует футбольные моменты. Но и болельщики, которые видят только картинку и результаты, думаю, руками и ногами за", — заявил Пластун в прямом эфире Instagram телеканалов Футбол.

Напомним, что сборная Украины в рамках группового этапа предстоящего чемпионата Европы сыграет с Нидерландами в Амстердаме, а с Австрией и пока не определившимся участником группы – в Бухаресте.