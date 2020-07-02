Украина

Хавбек Зари надеется на попадание луганского клуба в еврокубки по итогам текущего сезона.

Пандемия коронавируса повлияли абсолютно на все сферы жизни, и футбол не остался в стороне. Европейские футбольные чемпионаты были приостановлены, из-за чего сейчас игроки вынужденны доигрывать сезон при жаре.

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому Динамо, высказался об условиях, в которых команда поневоле должна выступать и тренироваться.

"Немного непривычно сейчас тренироваться. Довольно жарко. Обычно в такое время мы были в отпуске где-то на море. Но это жизнь. Это футбол. Мы профессионалы и готовы работать при любых условиях".

"По болельщикам очень соскучились. Ждем, когда они вернутся на стадионы. Даже сейчас, когда они поддерживают нас у ограды стадиона, за это им огромное спасибо. И не стоит забывать тех, кто смотрит нас по телевизору. Мы рады поддержке болельщиков", — приводит слова Леднева официальный сайт Зари.

Кроме того, украинский хавбек поделился мнением о борьбе между Зарей, Динамо и Десной за вторую позицию в турнирной таблице УПЛ, которая дает право пройти квалификацию на участие в Лиге чемпионов.

"Настроение хорошее. Все понимают, что нужен результат. Впереди идут важные матчи. Турнирная таблица очень плотная. Будем стараться выполнять требования тренерского штаба".

"Сложилась такая ситуация, при которой возникла жесткая конкуренция за места в Еврокубках. Но, хорошо, что есть такая плотность и приятно будет из такой ситуации выйти победителем", — добавил украинец.

Следующий матч Заря проведет против Александрии в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, пятого июля, в 19:30 по киевскому времени.