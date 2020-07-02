Украина

Полтавчане подписали долгосрочное соглашение с полузащитником.

Ворскла и Ибрагим Кане подписали новое долгосрочное соглашение, сообщает официальный сайт полтавчан.

Контракт с малийским полузащитником рассчитан до лета 2024-го года.

Ибрагим Кане в этом сезоне провел 21 поединок, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что ранее полтавчане продлили сотрудничество с капитаном команды Владимиром Чеснаковым.