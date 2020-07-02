Украина 02 июля 2020, 17:58 Ворскла продлила контракт с Кане Полтавчане подписали долгосрочное соглашение с полузащитником. Ибрагим Кане, фото Ворскла 02 июля 2020, 17:58 Ворскла и Ибрагим Кане подписали новое долгосрочное соглашение, сообщает официальный сайт полтавчан. Контракт с малийским полузащитником рассчитан до лета 2024-го года. Ибрагим Кане в этом сезоне провел 21 поединок, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, что ранее полтавчане продлили сотрудничество с капитаном команды Владимиром Чеснаковым. Люди Ибрагим Кане Команды Ворскла Источники ФК Ворскла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте