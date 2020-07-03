Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Львов в поединке 29-го тура УПЛ сразится с Ворсклой на городском тернопольском стадионе.

Львов — Ворскла

3 июля, 19:00, Городской тернопольский стадион. Арбитр встречи – Юрий Иванов. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Львовяне расстались с Меликяном после серии неудачных результатов, однако при новом тренере, Георгии Цецадзе, команда сыграла вничью с Карпатами. Учитывая ситуацию "львов" по всем направлениям, результат вполне можно назвать неудовлетворительным. Львов идет на предпоследнем месте, но вполне может побороться за девятое место.

Полтавчане же, наверное, не могут выбросить из головы мысли о финале Кубка Украины против Динамо, а потому довольно сложно прогнозировать цели команды Максимова на данный поединок. Добраться до Мариуполя и Днепра-1 будет практически нереально, но учитывая возможность проведения пяти замен, есть смысл провести генеральную репетицию перед финальным матчем.

Ворскла после выхода из карантина еще ни разу не проигрывала, чаще деля очки с соперником. Полтавчане находятся в хорошей форме, но тут важным вопросом станет физическая готовность команды. У подопечных Максимова один из самых насыщенных календарей в лиге, учитывая Кубок Украины, но и тренер славится умением хорошо подготовить команду.

Полтавчане превосходят соперника по истории личных встреч, выиграв три из последних пяти поединков. Однажды был зафиксирован ничейный результат и еще один поединок завершился вничью. Ожидаем, что у Ворсклы все-таки выйдет основа, а Максимов не будет стесняться проводить замены в начале второго тайма.