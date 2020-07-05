Украина

Football.ua анонсирует поединок 29-го тура УПЛ.

В рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги Десна в родных стенах постарается добыть важную для себя победу, обыграв Колос.

Десна — Колос

Воскресенье, 5 июля, стадион им. Гагарина (Чернигов), 17:00. Главный арбитр — Игорь Пасхал

Несмотря на то, что чемпион Украины уже известен, в отечественном первенстве присутствует серьезная интрига в борьбе за второе место, которое дает право выйти в квалификацию группового раунда Лиги чемпионов, а также за третью позицию, которая дарит прямую путевку в Лигу Европы. Причем Десна — один из главных "виновников" этой интриги. У Колоса, в свою очередь, таких задач не стоит — пропасть между ними и командами первой четверки очень весомая.

Черниговцы очень уверенно проводят сезон. Несмотря на то, что на сегодняшний день Десна единолично занимает четвертую строчку, у команды Рябоконя вполне реальные шансы занять место повыше. Впереди у "северян" матч против Шахтера, решившего все задачи, Александрии, которая несколько отстала от верхней плеяды команд и важнейший матч против Зари, которую можно расценивать в качестве главного конкурента Десны в этом сезоне.

Кроме того, Колос — это вполне преодолимый для Десны соперник. Ковалевцы оставили множество сил и эмоций в матче против Динамо, а туром ранее добыли долгожданную победу, обыграв Александрию. Но все же, на стороне Десны запредельная мотивация. Кроме того, в последнем домашнем поединке подопечные Рябоконя эффектно обыграли Динамо (3:2).

Команды уже встречались между собой не так давно — в конце прошлого месяца Колос принимал "северян", проиграв гостям со счетом 0:2. Естественно, и в грядущей встрече Десна будет фаворитами. Черниговцам необходимо решать свои турнирные задачи, и осечка в подобном поединке может очень дорого стоить команде.