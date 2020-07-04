Украина

Десна в четырех матчах дважды обыграла Динамо и еще раз сыграла вничью с киевлянами.

Полузащитник Зари Егор Картушов прокомментировал встречи с Динамо, а также предстоящую игру с Колосом. С киевлянами черниговцы набрали 7 из возможных 12 очков, а с ковалевцами – 4 из 9. Журналист предположил, что игры с Колосом даются десне тяжелее.

"Не сказал бы, что с Динамо было легко – просто вышло отобрать у них очки. С Колосом, помню еще по Первой лиге, всегда было сложно играть. Это боевая, неуступчивая команда, с которой у нас всегда получались напряженные поединки", — цитирует Картушова официальный сайт Десны.

"На каждую игру Десна выходит с заданием победить. Будем в тройке – хорошо. Сделаем все для этого".

Матч Десна — Колос состоится 5 июля в Киеве. Начало встречи – в 17:00.