Украина

Молодые футболисты вышли в стартовом составе на матч Динамо — Шахтер.

Динамо принимает Шахтер на НСК Олимпийский в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. В стартовых составах обеих команд не обошлось без сюрпризов, учитывая кадровые проблемы киевлян в защитной линии и досрочное чемпионство "горняков".

Так, главный тренер Шахтера Луиш Каштру предоставил место в основном составе 20-летнему центрбеку Витао, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате Украины и первым официальным в футболке "оранжево-черных".

Кроме того, дебютировал в украинской Премьер-лиге 20-летний игрок киевского Динамо Александр Сирота, который составил пару центральных защитников "бело-синих" вместе с Мохаммедом Кадири.

Напомним, что следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 13-й минуты счет поединка пока не открыт.