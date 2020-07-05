Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Заря встретится с Александрией в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Виктора Скрипника на победу куда более высокими.

Так, на победу Зари коэффициент составляет 1,50, а вероятность успеха Александрии оценивается показателем 6,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Обе команды забьют в 1-м тайме / во 2-м тайме: Да / Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 17,5.

Напомним, матч Заря — Александрия состоится в воскресенье, пятого июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.