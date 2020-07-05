Украина

Словенец высказался о прошедшем матче против дончан.

Крайний полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказал свое мнение о матче 29-го тура УПЛ, в котором его команда уступила Шахтеру (2:3).

"Шахтер" вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали расслаблено, хорошо держали мяч. Мы же, в свою очередь, много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил. "Горняки" воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации".

"Позиция центрфорварда? Конечно, это не моя основная позиция, тем не менее, я уже много раз играл в центре нападения. Я уже привык играть впереди, и, главное, что у меня получается. Сегодня вовремя успел на добивание. Во втором тайме Динамо уже заиграло совсем по-другому. В чем причина? Сложно сказать. Наверное, в первую очередь прибавили в психологическом плане".

"Уже не думали так сильно про счет, про важность результата. В перерыве в раздевалке тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры", — сказал Вербич официальному сайту клуба.

Ранее итог прошедшего дерби против донецкой команды дал главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.